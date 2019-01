【i-CABLE】

特朗普總統與眾議院議長普洛西,隔空爭拗個多星期後,特朗普宣佈押後發表國情咨文,直至聯邦政府局部停擺結束。

特朗普週三深夜於Twitter宣佈,會在聯邦政府局部停擺僵局結束,政府部門重開後才發表國情咨文。

特朗普提到,在政府停擺期間,普洛西邀請他下週二到國會發表國情咨文,但後來普洛西以停擺未結束為由改變主意,叫他改期。

特朗普指,既然普洛西是議長,就有權這樣做,他亦無意另覓地點發表,因為在歷史、傳統以至重要性上,都沒有其他地方比國會更適合,他決定押後發表國情咨文,但希望可以盡快成事。

特朗普這次可以說是突然改口風,他同日中午才去信普洛西,說會履行憲制責任,按普洛西最初的邀請,如期到國會發表國情咨文,又稱若不這樣會令國家傷感,但普洛西隨即回信拒絕。特朗普之後在內閣會議批評民主黨愈趨激進。

過往亦有總統無如期到國會,發表一年一度的國情咨文,1986年挑戰者號穿梭機爆炸,列根延遲發表國情咨文,杜魯門及卡特曾以書面提交,艾森豪威爾就以全國電視講話取代。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。