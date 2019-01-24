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特朗普總統與眾議院議長普洛西，隔空爭拗個多星期後，特朗普宣佈押後發表國情咨文，直至聯邦政府局部停擺結束。

特朗普週三深夜於Twitter宣佈，會在聯邦政府局部停擺僵局結束，政府部門重開後才發表國情咨文。

特朗普提到，在政府停擺期間，普洛西邀請他下週二到國會發表國情咨文，但後來普洛西以停擺未結束為由改變主意，叫他改期。

特朗普指，既然普洛西是議長，就有權這樣做，他亦無意另覓地點發表，因為在歷史、傳統以至重要性上，都沒有其他地方比國會更適合，他決定押後發表國情咨文，但希望可以盡快成事。

特朗普這次可以說是突然改口風，他同日中午才去信普洛西，說會履行憲制責任，按普洛西最初的邀請，如期到國會發表國情咨文，又稱若不這樣會令國家傷感，但普洛西隨即回信拒絕。特朗普之後在內閣會議批評民主黨愈趨激進。

過往亦有總統無如期到國會，發表一年一度的國情咨文，1986年挑戰者號穿梭機爆炸，列根延遲發表國情咨文，杜魯門及卡特曾以書面提交，艾森豪威爾就以全國電視講話取代。

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