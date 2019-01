【i-CABLE】

一名正服兵役的新加坡演員到新西蘭參與聯合演習時,受傷死亡。

28歲的新加坡演員馮偉衷,月初以預備役軍備技術員身份,到新西蘭參加為期一個月的軍訓,上週六與新西蘭士兵舉行代號”霹靂戰士”的軍事演習。

馮偉衷負責維修一輛榴彈炮車,期間被降下的炮管壓傷胸腹,經多次手術,延至當地週四約凌晨2時不治。

新加坡國防部表示,會就事件展開獨立調查。

馮偉衷是新加坡著名新晉演員,曾奪得”最佳新人”和”十大受歡迎男藝人”等獎項。

