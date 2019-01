襲擊訪谷區華裔婆婆男子落網 警方指涉其他罪案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

本月初在舊金山訪谷區涉嫌將黃奕愛婆婆打到重傷的男子,上星期終於落網,警方指,該名男子還涉嫌與至少3宗劫車及持械劫案有關,他正面臨企圖謀殺、虐老等十多項控罪。

涉嫌打傷黃奕愛婆婆劫車及打劫兩名未成年人士的是18歲的舊金山居民Keonte Gathron,他於上週六被警方拘捕。

警方週三公開調查的過程,1月8日早上約6時45分,有目擊者報案指發現一名陌生男子從Visitacion街1000號路段的一間住宅離開,警員到場後發現住宅前門沒有上鎖,並被打開,屋內無人。

約15分鐘後,88歲的黃奕愛就被發現倒臥在附近一個公園,頭部嚴重受傷。

警方表示,黃奕愛住在無上鎖的住宅中,翻查附近錄像後相信,兩宗案件有關連。

舊金山警察局調查組指揮官Greg McEachern說:”調查員相信匪徒先襲擊受害人,偷走她住宅的鑰匙,匪徒爆竊婆婆的家時被目擊者發現,事敗逃走。”

警方在黃奕愛被爆竊的家中發現手套,並驗出DNA,比對警方的罪犯資料庫,發現與Gathron吻合,於是鎖定Gathron是襲擊案的疑犯。

在警方追捕Gathron期間,懷疑Gathron於1月16日清晨在訪谷區,用槍劫走一名70多歲亞裔男子的汽車,這部失車其後被遺棄在San Bruno街一個油站,油站的閉路電視拍到Gathron的外貌。

到了上週六下午,兩名分別14歲及17歲的亞裔少女,相隔兩小時在訪谷區及Taraval區被一名男子持槍搶劫手機,其中一名少女更被匪徒拳打臉部。

警員協助少女追蹤手機至Sunnydale一帶,並發現Gathron,起初他逃走,躲在一部汽車裏,警方最終將他拘捕,在他身上搜出失竊的手機。

黃奕愛婆婆的孫女婿週三亦有出席記者會,不過並無發言,由華人權益促進會代表發言。

華人權益促進會行政主任Cynthia Choi說:”與家人談過後,他們稍為安心,但你知道,這事件持續進行,他們被很多新聞消息包圍,我不認為他們知道比我更多的案件訊息。”

至於黃奕愛週三仍在深切治療部留醫,情況危殆,她的家人保持審慎樂觀的態度。

市參議會主席余鼎昂(Norman Yee)承諾會爭取多一些資源幫助訪谷區,並再一次要求警方在該區增派人手,設立流動的警察站點。

余鼎昂說:”尤其是農曆新年將至,市民很害怕同樣的事會再發生,連88歲的長者都受害,那麼任何人都有機會成為受害人。”

疑犯面臨十多項控罪,地檢處指,他將於週四首度提堂。

