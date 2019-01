【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市長布里德批准在一間重建的消防局上蓋興建市價房屋,換取發展商資助在華埠新亞洲酒樓上蓋興建約50個可負擔房屋單位。

市長布理德與市參事佩斯金宣布,計劃重建位於Sansome街530號的13號消防局,並容許在消防局上蓋,興建市價房屋。

初步報告指,上蓋有潛質建成一座19層樓高的大廈。

當中的交換條件是,市價房屋發展商必須資助市府興建其他可負擔房屋,布里德於是將這筆錢投資發展新亞洲酒樓上蓋,在保留酒樓的同時,計劃興建超過50個可負擔房屋單位。

