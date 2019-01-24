舊金山市參事提出對空置物業徵登記費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山空置物業的問題日趨嚴重，有市參事提出立法，對空置超過限期的物業徵收空置稅及年度登記費。

在舊金山北岸區Columbus街500號路段，目前空置的店鋪至少有8間，與2015年相比，空鋪數量成倍增長。

北岸區商業協會主席Danny Sauter說：”2015年在Columbus街只有兩間空鋪，到了2018年有13間，這引起了我們的注意。”

舊金山第三區市參事佩斯金說：”北岸商業區有一成空鋪，當中有兩成及5分之1業主，將樓下商業鋪位空置數年，超過3年。”

主管該區事務的市參事佩斯金表示，他計劃立法，透過徵收空置物業稅，減少全市商業和住宅建築的空置率。

佩斯金說：”法案目的不是為市府增收，而是要改變某些業主的行為，包括商業及住宅，這樣我們能增加數百個空置單位到出租市場，這是值得的。”

列治文區也是市內建築空置率較高的地區之一，負責該區的市參事李麗嫦也已提出法案，強制空置物業的業主每年繳交空置登記費。

李麗嫦說：”在30天內，你必須付711元登記費，證明你自己有空置物業，我們不能再等290天讓你付711元，你必須自己登記，否則你要付4倍的登記費。”

在灣區，東灣列治文市也正在考慮徵收空置物業稅。

奧克蘭選民去年11月通過W提案，贊成對市內空置超過一年的物業徵收物業稅，以此籌集資金，解決市內無家可歸者問題，以及亂丟垃圾的問題。

佩斯金表示，物業空置問題有多種因素，有些是業主加租，令商戶無法支付昂貴鋪租，也有社區是因為不歡迎連鎖商店，導致空鋪問題嚴重。

他提出的新法案，規定商鋪空置超過6個月，每天將面臨至少250元罰款，而有三個或以上單位的住宅建築，如果空置達6個月，也將面臨每天250元罰款，直到物業租出為止。

佩斯金計劃下個月初在市參議會中提出該法案，如果獲得通過，將放入今年11月的選票讓選民表決。

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