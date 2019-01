舊金山市參事提出對空置物業徵登記費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山空置物業的問題日趨嚴重,有市參事提出立法,對空置超過限期的物業徵收空置稅及年度登記費。

在舊金山北岸區Columbus街500號路段,目前空置的店鋪至少有8間,與2015年相比,空鋪數量成倍增長。

北岸區商業協會主席Danny Sauter說:”2015年在Columbus街只有兩間空鋪,到了2018年有13間,這引起了我們的注意。”

舊金山第三區市參事佩斯金說:”北岸商業區有一成空鋪,當中有兩成及5分之1業主,將樓下商業鋪位空置數年,超過3年。”

主管該區事務的市參事佩斯金表示,他計劃立法,透過徵收空置物業稅,減少全市商業和住宅建築的空置率。

佩斯金說:”法案目的不是為市府增收,而是要改變某些業主的行為,包括商業及住宅,這樣我們能增加數百個空置單位到出租市場,這是值得的。”

列治文區也是市內建築空置率較高的地區之一,負責該區的市參事李麗嫦也已提出法案,強制空置物業的業主每年繳交空置登記費。

李麗嫦說:”在30天內,你必須付711元登記費,證明你自己有空置物業,我們不能再等290天讓你付711元,你必須自己登記,否則你要付4倍的登記費。”

在灣區,東灣列治文市也正在考慮徵收空置物業稅。

奧克蘭選民去年11月通過W提案,贊成對市內空置超過一年的物業徵收物業稅,以此籌集資金,解決市內無家可歸者問題,以及亂丟垃圾的問題。

佩斯金表示,物業空置問題有多種因素,有些是業主加租,令商戶無法支付昂貴鋪租,也有社區是因為不歡迎連鎖商店,導致空鋪問題嚴重。

他提出的新法案,規定商鋪空置超過6個月,每天將面臨至少250元罰款,而有三個或以上單位的住宅建築,如果空置達6個月,也將面臨每天250元罰款,直到物業租出為止。

佩斯金計劃下個月初在市參議會中提出該法案,如果獲得通過,將放入今年11月的選票讓選民表決。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。