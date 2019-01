舊金山加強取締非法倒垃圾 華埠是黑點之一（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

為取締舊金山非法傾倒垃圾問題,公務局決定派出便衣人員巡邏,檢控違例者。

公務局表示,舊金山有幾個黑點特別多人非法傾倒垃圾,華埠Grant夾Sacramento街是其中之一,便衣人員週二晚出動,針對該街口三個垃圾桶檢舉違例者。

行動進行不夠半小時,就發現有一人從寓所走出來,傾倒家居垃圾。

踏入7點幾,又有路人非法棄置一個疑似抽屜在垃圾桶旁。

便衣巡邏員表示,好多商家或者寓所業主,不想支付額外傾倒費,就將多出來的垃圾,非法傾倒在街道的垃圾桶。

巡邏員通常不會當面檢舉他們,而是用手機拍下證據,追蹤違例者的寓所或商店,再對業主郵寄告票。

他們上星期日和一都進行過類似行動,結果發出超過12張告票。

公務局表示 ,這些非法垃圾阻塞行人路和馬路,市府每年要花費800至1,000萬元清理,單是在去年12月,兩星期內已經收集了55萬磅非法垃圾。

由於長期加派警員駐守的成本太高,所以採用便衣人員巡邏。

公務局局長Mohammed Nuru說:”我們捉到你的話,你就要付罰款,金額由1,000元起,任何非法傾倒垃圾的人,請停止。”

這個便衣巡邏行動,早前曾經應用在舊金山其他一些社區,兩星期前在灣景區檢控到幾個人。

