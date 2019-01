【KTSF】

聯邦參議院週四先後否決民主黨和共和黨各自提出的開支法案,導致已局部關閉34天的聯邦政府仍重開無期。

參議院首先以50票對47票否決共和黨提出的法案,該法案會讓聯邦政府重開至9月,同時會如特朗普要求,就興建美墨圍牆撥款57億元,法案需要60票支持票才獲通過。

數分鐘後,參議院表決民主黨提出的法案,最後以52票對44票遭否決,該法案會讓政府重開至2月8日,但不會對邊界圍牆撥款,這項法案的原意是讓80萬名因停擺而無法領薪的聯邦僱員,可以獲發薪酬。

