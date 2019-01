3男女企圖在中半島藥房騙購鴉片類處方藥被捕

【KTSF】

3名男女被指意圖用偽造的處方,從中半島一間藥房騙購大量鴉片類處方藥,警方調查時其中一人逃跑,爬上一棟建築的屋頂,卻被困在上面,最終需要由消防車救下來。

被捕3名男女分別是20歲亞裔女子Aileen Su,20歲男子Jordan Rush,21歲男子Eliot Rodriguez,他們均居住在舊金山。

San Mateo市警方表示,週二下午約3點40分,警方接報指Su意圖使用偽造的處方,從El Camino Real 4200號路段一間CVS藥房騙購大量鴉片類止咳鎮痛藥可待因。

警員到場後,發現Su有兩名男性同黨,警員調查時,Rodriguez拒絕配合並逃離現場,逃至附近的一間教堂,並爬上教堂的屋頂試圖躲藏,卻被困在上面,最終當局出動消防車將他救下來。

警方在3人駕駛的車內發現多張偽造處方,還有毒品與一把裝有子彈的槍支,他們面臨多項控罪,目前被關押在縣監獄內。

