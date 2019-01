【KTSF 萬若全報導】

週四凌晨12點多,在南灣聖荷西有司機撞死行人後逃跑,警方公布錄影片段,呼籲民眾提供線索。

事發在凌晨大約12點35分,地點是聖荷西北10街夾東Santa Clara街,肇事汽車是一輛白色廂型車。

當時一個女子在東Santa Clara街過十字路口,白色廂型車從北10街朝南方向駛來,撞上過馬路的女行人。

肇事司機沒有停下來查看,即刻逃離現場,女行人當場死亡。

肇事車輛可能是GMC或是Chevy,右前燈及前保險槓受損。

這是聖荷西今個月至今第4宗致命車禍,民眾有線索請致電911,或是聖荷西警局,電話:(408) 277-4654。

如果因此破案,可以獲得獎金。

