聖荷西足球隊Earthquakes聘新教練 望扭轉頹勢（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區本地足球聯盟新球季即將展開,南灣聖荷西地震足球隊Earthquakes,今季聘請了新主教練,期待能扭轉局勢。

新一季的地震隊週三進行第3日訓練,做體能測試,未開始碰足球。

地震隊上年球季成績強差人意,在西區排名包尾,有球員認為有必要整頓士氣。

中鋒Shea Salinas說:”我不認為我們球員表現差,只是不能共同合作,然後又焦躁,球賽中更有放棄心態,所以今年要改變心態。”

多年獲最佳表現球員,來自東灣Danville市的Chris Wondolowski表示,有信心今年能從包尾排上第一名。

前鋒Chris Wondolowski說:”我想見雙位數勝局,打入季後賽,更想捧盃,在全國公開賽或者全國職業足球聯盟都好,這個聯盟最特別是你能從包尾轉眼間成為第一,任何隊皆是。”

地震隊今年聘請了新主教練Matias Almeyda,他來自阿根廷,曾效力國家隊,退役後擔任教練,去年獲中北美洲及加勒比海足球協會評為最佳教練,今季為地震隊執教,為球隊打了一支強心針。

Almeyda表示,目前希望建立防守隊型,但鼓勵球員自由發揮才能,不過要評論球隊水平為時太早,希望透過打季前熱身賽,了解球員更多。

今年都有聖荷西本地培訓的球員,15歲的Cade Cowell加盟,亦是球隊史上最年輕的球員,畢業於地震隊足球學校的學生,隊友表示對他表現有信心,指他速度快又強壯。

以往要在灣區成為職業足球員,都是透過打大學聯賽開始,地震隊自從2016年成立了自己的足球學校後,在本地培訓更年輕球員。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。