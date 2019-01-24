聖荷西足球隊Earthquakes聘新教練 望扭轉頹勢（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

灣區本地足球聯盟新球季即將展開，南灣聖荷西地震足球隊Earthquakes，今季聘請了新主教練，期待能扭轉局勢。

新一季的地震隊週三進行第3日訓練，做體能測試，未開始碰足球。

地震隊上年球季成績強差人意，在西區排名包尾，有球員認為有必要整頓士氣。

中鋒Shea Salinas說：”我不認為我們球員表現差，只是不能共同合作，然後又焦躁，球賽中更有放棄心態，所以今年要改變心態。”

多年獲最佳表現球員，來自東灣Danville市的Chris Wondolowski表示，有信心今年能從包尾排上第一名。

前鋒Chris Wondolowski說：”我想見雙位數勝局，打入季後賽，更想捧盃，在全國公開賽或者全國職業足球聯盟都好，這個聯盟最特別是你能從包尾轉眼間成為第一，任何隊皆是。”

地震隊今年聘請了新主教練Matias Almeyda，他來自阿根廷，曾效力國家隊，退役後擔任教練，去年獲中北美洲及加勒比海足球協會評為最佳教練，今季為地震隊執教，為球隊打了一支強心針。

Almeyda表示，目前希望建立防守隊型，但鼓勵球員自由發揮才能，不過要評論球隊水平為時太早，希望透過打季前熱身賽，了解球員更多。

今年都有聖荷西本地培訓的球員，15歲的Cade Cowell加盟，亦是球隊史上最年輕的球員，畢業於地震隊足球學校的學生，隊友表示對他表現有信心，指他速度快又強壯。

以往要在灣區成為職業足球員，都是透過打大學聯賽開始，地震隊自從2016年成立了自己的足球學校後，在本地培訓更年輕球員。

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