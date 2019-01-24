Palo Alto警方追緝兩名持槍入屋盜竊嫌犯（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Palo Alto警方正在追緝兩名持槍入屋盜竊的人，呼籲有線索的民眾，與警方聯絡。

警方公佈了兩名嫌犯的照片，上週三1月16日晚11點半左右，警方接到報案，有兩名匪徒在10分鐘前進入Palo Alto市Ellsworth Place 700號路段一棟住宅盜竊。

當時屋內有一名60多歲婦女及一名20多歲男子，該男子聽到屋內有噪音，用手機查看屋內監控錄影，結果發現有兩名匪徒入屋，其中一人疑似手持來福槍，匪徒逗留兩分鐘左右空手離開，警方相信他們是因發覺屋內有人才離開。

調查也發現，這棟住宅在去年12月初也曾發生入屋盜竊案，但因女屋主在家，匪徒沒有得逞。

如果民眾有案件的線索，可致電或發電郵聯絡Palo Alto警方。

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