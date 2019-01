【KTSF】

特朗普總統的前任私人律師Michael Cohen表示,由於他的家人受到特朗普威脅,所以要無限期押後到國會作證。

Cohen原定在2月7號到眾議院公開作證,交代他為特朗普工作的一切,但週三他透過律師說,他妻子和外父接到死亡威脅,而最近的威脅在上週末接到。

他指出,威脅來自特朗普及其律師朱利安尼,特朗普就說,Cohen只是受到真相的威脅。

眾議院的政府監察委員會主席表示,理解Cohen對家人的安全顧慮,會設法加強Cohen的保安,但不會讓Cohen取消作證,也都不會讓特朗普這些手段,阻礙國會執行憲法規定的監察任務。

