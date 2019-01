金正恩收特朗普親筆信 對內容非常滿意

【i-CABLE】

北韓領袖金正恩收到特朗普總統的親筆信,金正恩表示對內容非常滿意,期待朝美循序漸進地達至兩國的共同目標,並指示要做好朝美第二次峰會的準備。

金正恩週三接見由勞動黨中央副委員長金英哲率領的訪美代表團,聽取匯報。

《朝中社》報道,金正恩對訪問成果滿意,高度評價美國總統特朗普對第二次朝美峰會的關心,解決問題的果斷和意志,指示朝方要做好第二次朝美峰會的準備工作,抱著耐心和善意,循序漸進地與美方一起達成共同目標。

金英哲上星期訪問美國華盛頓,與特朗普和國務卿蓬佩奧會面,討論北韓無核化及落實在2月底舉行第二次美朝峰會。會面期間,金英哲轉交金正恩的親筆信給特朗普,以及接過特朗普給金正恩的親筆信。

南韓《中央日報》引述外交消息人士報道,金正恩在寫給特朗普的信中重申無核化的意願,但要求美國採取相應措施,否則北韓會走新道路。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。