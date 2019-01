華為發布5G基站核心芯片 新摺疊手機不用美國組件

【i-CABLE】

華為發布全球首款5G基站核心芯片,以及5G終端芯片,並宣布於下月發布的首款摺疊式手機,將使用最新的5G終端芯片來組裝,不會使用美國供應商的組件。

處身中美貿易戰風眼中,華為週三在北京舉行發布會,發布全球首款5G基站核心芯片,以及新型的5G終端芯片,而下月公司在西班牙世界移動通訊大會所發布的全新摺疊式手機,將不再使用包括高通在內傳統美國供應商的組件,改用這款5G終端芯片組裝。

多個西方國家先後因擔心華為產品存在安全風險,而禁止華為參與發展當地5G網絡,華為常務董事余承東表示,公司在智能手機及其他消費品的銷售未有受到影響,去年銷售額上升逾50%,其中消費者業務賺逾520億美元,佔公司全年預測1,000億美元營利超過一半。

公司稱目前已獲得30個5G合同,其中18個來自歐洲,5G基站累計發貨2.5萬個。

路透社報道,美國多間大學正在計劃,甚至已經棄用華為等中國電訊公司的設備,避免因違反政府不容許使用華為及中興等企業產品的禁令而失去聯邦資金,其中加州大學伯克利分校更已移除校內華為的視頻會議系統。

在英國,由查理斯王子成立的慈善基金亦因受”公眾關注”的問題,決定不接受華為的任何捐獻。

