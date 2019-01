【i-CABLE】

網上流傳香港馬鞍山一間中學,有學生懷疑被欺凌的影片,警方拘捕了8名男子,涉嫌普通襲擊。

警方表示,收到一名市民在網上舉報,指馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學,去年有學生懷疑於校內打架。

警方初步調查後,在馬鞍山區拘捕8名17至19歲的男子,他們獲准保釋候查,下月底要向警方報到。

案件暫時列作普通襲擊,交由沙田警區刑事調查隊跟進。

董之英中學早前發聲指在調查後,認為事件不涉及任何欺凌成份,只是同學間過火的嬉戲,校方已訓示相關同學。

