聯邦政府局部停擺 Alameda縣動議撥款助受影響市民（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦政府局部停擺，為地方政府帶來額外壓力，許多靠糧食券生活的民眾，現在也必須從地方政府哪裡取得援助，東灣Alameda縣有縣議員動議，縣政府撥款100萬，協助受影響市民。

66歲的退伍軍人Claudia Ramey在奧克蘭和柏克萊分別住了20年，因為沒有聯邦資源，她的糧食券只能領取到本月底，必須考慮到食物銀行領取食物。

Ramey說：”我是個行動不便的退伍軍人，不可能到食物庫，我有去教堂，但是教堂能幫助的人就只有這麼多，我的許多鄰居都有相同處境。”

34歲的保安人員Ronald Singleton雖然有工作，但還是有領取糧食券，面對可能失去這救濟資源，他表示必須考慮找第二份工作。

Singleton說：”我們的政府在懲罰我們，把這些救濟品拿走，就製造更大的麻煩。”

Alameda縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）透露，縣內有兩千名聯邦僱員被迫放無薪假，而縣內有92,000人領取糧食券，當中15%是亞裔，聯邦政府局部停擺，令到他們可能在2月後就無法再拿到糧食券。

陳煥瑛表示，提案縣政府撥款100萬給受影響人士，為他們提供食物，提案將在下星期在縣議會表決。

陳煥瑛認為，可以取得至少3票通過，但她也提醒民眾，手上有糧食券的話，不要把所有的錢都花掉，因為目前還不知道什麼時候政府才會重開，目前聯邦的停擺，也給地方政府的財政帶來壓力。

陳煥瑛說：”我不認為聯邦政府會補償我們這項資助項目，所以我們用的將是縣政府的錢。”

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