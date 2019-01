聯邦政府局部停擺 Alameda縣動議撥款助受影響市民（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯邦政府局部停擺,為地方政府帶來額外壓力,許多靠糧食券生活的民眾,現在也必須從地方政府哪裡取得援助,東灣Alameda縣有縣議員動議,縣政府撥款100萬,協助受影響市民。

66歲的退伍軍人Claudia Ramey在奧克蘭和柏克萊分別住了20年,因為沒有聯邦資源,她的糧食券只能領取到本月底,必須考慮到食物銀行領取食物。

Ramey說:”我是個行動不便的退伍軍人,不可能到食物庫,我有去教堂,但是教堂能幫助的人就只有這麼多,我的許多鄰居都有相同處境。”

34歲的保安人員Ronald Singleton雖然有工作,但還是有領取糧食券,面對可能失去這救濟資源,他表示必須考慮找第二份工作。

Singleton說:”我們的政府在懲罰我們,把這些救濟品拿走,就製造更大的麻煩。”

Alameda縣議員陳煥瑛(Wilma Chan)透露,縣內有兩千名聯邦僱員被迫放無薪假,而縣內有92,000人領取糧食券,當中15%是亞裔,聯邦政府局部停擺,令到他們可能在2月後就無法再拿到糧食券。

陳煥瑛表示,提案縣政府撥款100萬給受影響人士,為他們提供食物,提案將在下星期在縣議會表決。

陳煥瑛認為,可以取得至少3票通過,但她也提醒民眾,手上有糧食券的話,不要把所有的錢都花掉,因為目前還不知道什麼時候政府才會重開,目前聯邦的停擺,也給地方政府的財政帶來壓力。

陳煥瑛說:”我不認為聯邦政府會補償我們這項資助項目,所以我們用的將是縣政府的錢。”

