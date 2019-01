委內瑞拉反對派領袖自行宣誓任臨時總統 美國等多國支持

【i-CABLE】

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多自行宣誓出任臨時總統,獲得美國、巴西及巴拉圭等多個國家支持。瓜伊多說要防止委內瑞拉陷入總統馬杜羅的獨裁統治,並恢復憲法制度。馬杜羅宣布跟美國斷交,下令美國的外交人員72小時內離境。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多在首都加拉加斯的反對派集會中突然上台宣誓,宣布自己就任臨時總統。

瓜伊多說是行使憲法賦予的權利,暫代總統之位直至再度舉行大選,他說這樣做是要防止委內瑞拉陷入獨裁政權,並恢復憲法制度的唯一方法,呼籲全國人民支持。

特朗普總統隨即發聲明,承認瓜伊多為臨時總統,說美國會繼續運用經濟及外交影響力,恢復委內瑞拉的民主,呼籲其他西方國家加入,又說如果馬杜羅下令使用武力對付示威者,會加重對委內瑞拉的經濟制裁。

馬杜羅的大批支持者則在總統府集會,馬杜羅說美國支持反對派另立總統,犯了嚴重錯誤,宣布跟美國斷交,下令駐委內瑞拉的美國外交人員在72小時內要離境。

委內瑞拉連日來都有示威,要求總統馬杜羅下台,反政府示威者多次與警員衝突,星期三的示威是連日來規模最大的一次。

