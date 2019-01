美證實尋求引渡孟晚舟 華為指若業務遭限制將遷移技術

【i-CABLE】

美國司法部證實將繼續尋求引渡華為副董事長孟晚舟到美國受審,加拿大外長方慧蘭強調是否要求引渡是美國的事,加拿大無要求美國放棄引渡孟晚舟,華為董事長梁華則警告若華為的商業發展受到諸多限制,華為可能會把技術遷移至能與他們合作的國家。

美國指孟晚舟涉嫌違反美國對伊朗實施的制裁,加拿大上月初應美國要求拘捕她,孟晚舟之後獲准保釋,等候引渡聆訊。

根據《美加雙邊引渡條約》,美國提出引渡要求的限期將於本月30日屆滿,美國司法部發聲明表示,會在限期前提出申請,加拿大之後會有30天時間決定是否發出引渡許可。

在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的加拿大外長方慧蘭接受《彭博》訪問時則指,是否要求引渡孟晚舟是美國的事,加拿大沒要求美國放棄引渡。

亦都正在達沃斯出席世界經濟論壇的華為董事長梁華表示,一直有密切關注案件,希望能盡快解決讓孟晚舟重獲自由,但至今未有直接接觸任何官員。

梁華又提到多個西方國家質疑華為為中國對客戶進行監聽的指控,強調華為在任何國家從事業務都遵守當地的法律,歡迎有憂慮的人參觀華為在中國的實驗室,但他警告若華為的商業發展受到諸多限制,華為可能會把技術遷移至歡迎他們、能與他們合作的國家。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。