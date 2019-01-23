參院擬週四表決開支法案 缺民主黨支持料難過關（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦局部停擺已超過一個月，未有跡象很快解決，國會參議院打算在週四表決兩項由兩黨分別提出的法案，希望重啟政府，但看來兩項法案都達不到60票的門檻。

為了全面重開聯邦政府，參議院共和黨領袖麥康尼週二透露，週四參議院將會表決一項符合特朗普要求的法案，就是建議撥款57億興建圍牆，重開4分之1已關閉的聯邦政府，撥款127億元的災難援助，以及延續一項法案來保護受暴力對待的婦女。

此外，參議院也會表決一項眾議院民主黨人提出的法案，而上述的這兩項法案，必須得到60票才可過關，沒有民主黨人的支持，法案根本不可能會通過。

眾議院方面，聯邦眾議長普洛西已經表明，首先要重開政府，否則一切免談，普洛西也回絕特朗普在週末提出的所謂妥協方案，引來參議院共和黨領袖麥康尼的指責。

麥康尼說：”他們確想要損害聯邦僱員、DACA受惠者、邊防人員，以至所有美國民眾，就是為了要延續此政治把戲嗎？就要讓他們看似贏了這場所謂的抗戰？”

特朗普的妥協方案，同意讓DACA夢想生項目續期3年，同時也讓一項對中美洲與海地人的暫時保護項目續期3年，以換取國會同意撥款興建圍牆。

此外，方案也禁止中美洲人申請庇護，就算是兒童，無論有無家人陪同，都不准申請庇護，移民權益指這些條款根本就是毒丸，不可能會獲得通過。

參議院民主黨領袖舒默指，特朗普建議的方案牽涉DACA夢想生，等於”脅持人質來討價還價”，而DACA爭拗是特朗普製造出來的問題。

舒默說：”總統的方案不過是包裝紙，包住同樣的黨派東西與人質挾持，你拿走包裝紙，就是那套黨派狹獈又難受的東西，既過不了眾議院，也過不了參議院。”

舒默也認為，將今次政府停擺的責任歸咎民主黨人，是脫離現實。

根據ABC新聞和華盛頓郵報，最新民調顯示，大部份民眾都指責特朗普和共和黨造成今次聯邦局部停擺。

鑑於聯邦政府停擺，眾議長普洛西要求特朗普押後向國會兩院聯席發表國情咨文，雖然白宮與共和黨人反對，但是沒有眾議長的邀請，特朗普如何可以在1月29號去眾議院發表他的國情咨文，真是傷腦筋，消息說白宮正在準備一個應急方案，但內容就未見透露。

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