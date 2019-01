【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Crocker Amazon區週末發生入屋搶劫案,匪徒有槍,受害人是一名亞裔婦女。

案發現場位於Ellington Avenue 100號地段,警方表示,週日下午將近6點,3名年輕非洲裔男子進入住宅裡面,強迫62歲亞裔女事主躺在地上,然後在屋裡搜掠。

警方表示,匪徒有兩把手槍,事件中沒有人受傷,警方資料顯示受害人損失了手機和錢包。

