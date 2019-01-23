聯邦最高法院裁定訴訟期間跨性別人士禁參軍

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統下令終止DACA夢想生計劃，引來法律訴訟，在聯邦第9巡迴上訴法敗訴，上訴到聯邦最高法院，但最高法院週二不受理，意味DACA計劃可以繼續執行，至少到明年，此外，聯邦最高法院週二也裁定在有關訴訟期間，特朗普政府暫時可以禁止跨性別人士服役。

聯邦最高法院週二以5比4票數裁定，現階段跨性別人士不能在軍中服役，以等待幾宗有關訴訟的審訊。

這對特朗普政府來說也算是勝利，但對同志社群就是打擊。

特朗普在2017年推翻之前奧巴馬政府的做法，並不理會軍方高層的反對，決定禁止跨性別人士服役，理由是容許跨性別人士參軍會”對軍事效率與致命性構成嚴重風險”。

有共和黨籍眾議員就認為，主要是考慮到醫療成本非常昂貴。

共和黨眾議員Vicky Hartzler說：”現時患上哮喘和平底足不能服役，所以為何我們容許那些跨性別人士入伍，雖然他們非常愛國，感謝他們服務的精神，但這些醫療成本非常非常昂貴。”

這項禁令受到同志社群大力反對。

跨性別美軍Patricia King說：”再次執行禁令，也阻不住國民想服務國家，部份人是天生跨性別者。”

這種情況叫做”性別不安症”，即是一個人的天生性別與他們自己認知的性別有衝突，大部份人診斷出有這個症狀，將不獲准入伍，如果加入軍方，必須按照與生俱來的性別來登記。”

裁決宣佈之後，國防部澄清說，它的政策不是禁止所有跨性別人士，而是以尊重和尊嚴對待所有跨性別人士。

民權團體在特朗普下禁令後提出訴訟，法院就其中幾宗官司，裁定有關禁令可能違反憲法，暫時不能執行，有待另外幾宗相關訴訟的審理。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。