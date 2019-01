聯邦最高法院裁定訴訟期間跨性別人士禁參軍

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統下令終止DACA夢想生計劃,引來法律訴訟,在聯邦第9巡迴上訴法敗訴,上訴到聯邦最高法院,但最高法院週二不受理,意味DACA計劃可以繼續執行,至少到明年,此外,聯邦最高法院週二也裁定在有關訴訟期間,特朗普政府暫時可以禁止跨性別人士服役。

聯邦最高法院週二以5比4票數裁定,現階段跨性別人士不能在軍中服役,以等待幾宗有關訴訟的審訊。

這對特朗普政府來說也算是勝利,但對同志社群就是打擊。

特朗普在2017年推翻之前奧巴馬政府的做法,並不理會軍方高層的反對,決定禁止跨性別人士服役,理由是容許跨性別人士參軍會”對軍事效率與致命性構成嚴重風險”。

有共和黨籍眾議員就認為,主要是考慮到醫療成本非常昂貴。

共和黨眾議員Vicky Hartzler說:”現時患上哮喘和平底足不能服役,所以為何我們容許那些跨性別人士入伍,雖然他們非常愛國,感謝他們服務的精神,但這些醫療成本非常非常昂貴。”

這項禁令受到同志社群大力反對。

跨性別美軍Patricia King說:”再次執行禁令,也阻不住國民想服務國家,部份人是天生跨性別者。”

這種情況叫做”性別不安症”,即是一個人的天生性別與他們自己認知的性別有衝突,大部份人診斷出有這個症狀,將不獲准入伍,如果加入軍方,必須按照與生俱來的性別來登記。”

裁決宣佈之後,國防部澄清說,它的政策不是禁止所有跨性別人士,而是以尊重和尊嚴對待所有跨性別人士。

民權團體在特朗普下禁令後提出訴訟,法院就其中幾宗官司,裁定有關禁令可能違反憲法,暫時不能執行,有待另外幾宗相關訴訟的審理。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。