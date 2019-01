普洛西正式拒絕特朗普到國會議事廳發表國情咨文

【KTSF】

聯邦眾議院議長普洛西週三正式拒絕特朗普總統下週二到國會眾議院議事廳發表國情咨文,迫使特朗普要另覓渠道,發表這項重要的施政演說,普洛西表示,除非聯邦政府重開,否則總統不可以踏足眾議院議事廳發表國情咨文。

特朗普立即對普洛西的決定作出反擊,形容民主黨人變得極端化,他說會有替代方案,但沒有交待細節。

特朗普要求國會撥款57億元,在美墨邊界興建圍牆,這項要求在眾議院受到民主黨反對,導致聯邦開支法案無法通過,聯邦政府已陷入局部停擺達兩個月。

普洛西上週對特朗普說,如果他要發表國情咨文,可能要另作安排,但尚未正式否決他到議事廳發言。

至週三,特朗普去信普洛西,指稱他會按原定計劃到議事廳發表國情咨文,普洛西說是基於安全考慮,要求總統延後或用書面方式發表國情咨文,特朗普則指稱根本沒有安全問題,他會”釐行其憲法職責”,向國會發表國情咨文。

不久,普洛西正式去信特朗普,說眾議院不會通過讓總統到議事廳發表國情咨文的決議案,直至聯邦政府重開為止。

總統要在國會參眾兩院議員前發前,必須得到兩院明確通過決議案,當中定明總統發言的日期和時間。

