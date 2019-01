鳳凰城女植物人突分娩產子 男護士疑涉案被捕

【KTSF】

阿利桑那州鳳凰城一名女植物人,去年底突然分娩誕下男嬰,當局調查後,日前拘捕一名懷疑涉案的男護士。

被捕的36歲男子Nathan Sutherland,是一名持執照的職業護士(licensed practical nurse),職級在註冊護士之下,他涉嫌觸犯一項性侵犯和一項對弱勢成年人施虐罪被捕。

事發於Hacienda HealthCare轄下其中一間護理院,Sutherland是照顧該名女植物人的醫護人員之一。

當局稍早取得法院許可,對護理院所有男工作人員索取DNA樣本,以比對男嬰的DNA,當局在驗證Sutherland的DNA樣本後將其拘捕,Sutherland目前拒絕接受警方問話。

受害的女植物人現年29歲,她在3歲起因為遇溺變成植物人,她在去年12月29日突然分娩產子,院方事前完全不知道她懷孕。

事發後,曾照顧女植物人的醫生已呈辭,另一人被停職。

