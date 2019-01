消息指穆勒正調查特朗普與全國槍會關係

【KTSF 江良慧報導】

有消息指,通俄案特別檢察官穆勒正在檢視特朗普陣營與全國槍會(NRA)的密切關係,穆勒的團隊正在查問,特朗普是如何會在2015年宣布參選總統兩個月前,在全國槍會的年會上演講。

首次有跡象顯示,特別檢察官穆勒關注2016年大選時特朗普陣營與全國槍會的關係。

特朗普陣營前助理Sam Nunberg對CNN表示,2018年2月,穆勒團隊曾查問他關於特朗普競選工程與全國槍會的交易,這是首次顯示,穆勒在調查特朗普陣營與勢力強大的全國槍會的關係。

CNN消息指,穆勒在一個月前還在查問同樣題目,雖然全國槍會沒有被執法部門指控違法,但卻因為涉及俄羅斯人和支持特朗普參選總統而備受關注。

其中一名與全國槍會有來往的俄羅斯人Maria Butina,被控串謀意圖影響美國事務,她在上月認罪。

根據認罪協意,Butina承認曾企圖與槍會會員建立關係,藉此滲透共和黨圈子,從而影響美國與俄國的關係。

當局指Butina是受俄羅斯政客兼全國槍會終生會員Alexander Torshin的指使而工作,Torshin去年已經被聯邦財政部制裁,而Butina在被捕前,曾和特朗普對話問他對俄羅斯的看法。

Butina當時問特朗普:”假若你當選總統,你的外交政策將如何,特別是與我國的關係。”

特朗普回答說:”我相信我與普田會很合得來。”

雖然特朗普支持禁售攻擊型步槍,但仍然深得全國槍會的歡心。

全國槍會在2016年為幫助特朗普選總統,總共出資超過300萬。

穆勒的調查員想知道,特朗普和他的人最初怎樣和全國槍會拉上關係,以及特朗普怎樣會在2015年的槍會年會上演講,就在他宣布參選總統前的幾個月,幫助特朗普的是小特朗普,他在特朗普與全國槍會建立關係方面,擔當重要角色。

特朗普曾公開說,他兒子是全國槍會的終身會員。

