Lyft司機涉非禮女乘客被東灣警方拘捕

【KTSF】

替網約汽車公司Lyft工作的一名司機,涉嫌非禮一名女乘客,日前在東灣Emeryville市被警方拘捕。

警方是在上週四下午4時半左右接報,到達Shellmound街5800號一間酒店,拘捕22歲El Cerrito男子Bipin Thapa。

受害人向警方報稱,她透過Lyft網約司機接載她到酒店,期間被司機非禮。

警方是在疑犯返回酒店時將他拘捕。

Lyft發聲明表示,確保Lyft社區的安全是該公司的首要任務,案中的指控非常令人不安,當Lyft知悉有關指控後,已立即關閉該名司機的帳戶。

Lyft表示,在加州工作的Lyft司機,每年都要接受背景審查,如果審查不過關,是不能替Lyft工作。

根據Lyft提供的資料,疑犯在去年12月22日曾通過背景審查。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。