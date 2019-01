華裔林謙悅獲委任舊金山聯合校區教育委員（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山市長布里德委任市長辦公室華裔教育顧問林謙悅(Jenny Lam)成為舊金山聯合校區教育委員,填補楊馳馬(Matt Haney)當選舊金山市參事之後所留下的空缺,林謙悅是舊金山教委會目前唯一的華裔委員。

林謙悅週二早上在列治文區的Roosevelt初中,宣誓成為舊金山聯合校區教育委員。

布里德說:”她在教育界以及改善舊金山兒童生活質素方面,有超過20年經驗,林謙悅是我委任教育委員的人選。”

林謙悅也是家長,兩個子女都在舊金山公校就讀。

林謙悅說:”我很榮幸參與這使命,為學生提供最佳的教育,不論學生住在哪裡,家庭收入或移民身份。”

林謙悅是第二代移民,父母來自香港,移民後在奧克蘭市(屋崙)定居。

林謙悅說:”我上學第一個記憶就是上幼兒園的第一天,我還記得,我不懂老師在說什麼,因為我不懂英語。”

林謙悅的小學、中學和大學都在公立學校渡過,她畢業於Santa Barbara加大,畢業後在舊金山華埠找到第一份工作,曾經從事幼兒教育,又在華人權益促進會和奧克蘭聯合校區工作過。

林謙悅也加入了一個非牟利機構,協助公立學校得到高速互聯網設備,去年年底,市長布里德聘請林謙悅擔任市長辦公室的教育顧問。

林謙悅表示,上任後首要工作是拉近學生學業成績的距離,對正在學習英語的學生提供更多援助,加強學生的身心健康,以及支持老師,包括提供專業訓練,聘請以及挽留教師。

林謙悅填補楊馳馬當選市參事後留下的空缺,她今年11月需要參加一個特別選舉,如果當選,明年需要再選爭取連任成為教育委員。

目前舊金山聯合校區教委會共有7名成員,林謙悅是唯一的華裔委員。

