搵屋住專題：田德隆區可負擔公寓大樓落成（視頻）

【KTSF 吳宇斌報道】

舊金山田德隆區有一棟全新可負擔公寓大樓落成，77個單位現正接受申請。

公寓大樓位於舊金山市中心Eddy街夾Taylor街，距離捷運Powell站僅兩個街口，大樓77個可負擔單位，有14個studio開放式公寓，7個一房單位，47個兩房單位，9個三房單位。

當中有3個單位優先給有視覺及聽覺障礙人士，7個單位優先給行動障礙人士。

月租從1,001元至1,393元不等，申請家庭年收入要在地區收入中位數的五成，一人家庭年收入不得高於41,450元，兩人家庭和三人家庭則分別為47,350元和53,300元，有第八段（Section 8）房屋補助券民眾都可以申請。

當局不審查申請人的信用紀錄，但申請人要在過去3年或過去5年有兩年時間，沒有因為犯錯而被房東迫遷，同時申請人有沒有犯罪背景，會作為審批考慮因素之一。

申請在2月6日星期三下午5點截止，抽籤時有前舊金山重建局推薦書和租客安置書的申請人，獲得第一和第二優先。

申請家庭內至少有一人住在第六區或在大樓半英哩範圍內的獲得第三優先，在舊金山居住和工作的獲第四優先。

當局在1月24日星期四下午5點在Golden Gate大道220號的會議室召開諮詢講座。

申請詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HRD5uUAH

下載中文申請表格，請點擊：https://sfmohcd.org/sites/default/files/Documents/MOH/BMR%20Rental%20Paper%20Applications/Chinese%20BMR%20Rent%20Short%20Form%20Paper%20App.pdf

查詢中文網上申請詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W0P00000HRD5uUAH/apply-welcome/overview

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