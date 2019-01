【i-CABLE】

佛羅里達州Sebring市一間銀行發生槍擊案,至少5人死亡,槍手被捕。

銀行門口玻璃碎裂,警方指21歲的槍手Zephen Xaver在當地時間中午約12時半致電警方,指自己在銀行內開了數槍。

警員到場後封鎖銀行一帶範圍,與槍手談判,最終槍手棄械投降。

警員入內發現5具屍體,暫時未知道死者身份,警方亦未有透露槍手犯案動機。

