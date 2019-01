【KTSF 劉瑩報導】

受聯邦政府局部停擺的影響,很多食品檢測都被迫暫停,這段期間民眾應該注意什麼?

聯邦政府局部停擺,影響著大家生活的各個層面,例如聯邦管轄的公園、機場,還有我們每日進食的食物。

負責食品安全的食品及藥物管理局(FDA),在停擺期間大批員工被迫休假,很多常規食品安全檢查工作需要暫停。

雖然部分”高危”食物的檢測,已在僱員無薪工作下恢復,但仍引起食品安全組織的關注。

作為民眾應該如何保護自己呢?首先,要遠離包裝好的新鮮食品,如沙律或者三文治。

其次,在家烹飪你可掌控的食物,再者,要確定所有的食物都清洗乾淨。

另外,最好使用自己熟悉及信任的品牌。

如果你已經懷孕,或者家中有小朋友,又或免疫力比較薄弱,更應該額外小心注意。

