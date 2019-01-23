報告指舊金山少數族裔家暴最多 老人受虐案增加（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山婦女部（Department on the Status of Women）公布2017年會計年度家庭暴力報告，報告顯示少數族裔家暴最多，老人受虐情況也有增加。

報告的數據時間是從2016年7月1日到2017年6月30日，在兒童受虐方面，比2016年減少25％，受依賴的老人虐待案件增加了18%。

行動不便的老人，比較容易受到肢體及性虐待，也有很多老人都有遭騙財的經驗。

不過報告也顯示，獲得社區防止家暴機構協助的倖存者，比2016年增加了11%。

在性別方面，女性家暴受害者比男性多，族裔方面，非洲裔及拉美裔的家暴受害者比其他族裔多，但是尋求家暴機構援助的，卻是以亞太裔女性最多。

同性戀和雙性戀高中生經歷的約會暴力，比異性戀超過兩倍。

報告也指出，社區組織在支持家庭暴力受害者方面發揮著重要作用。

槍枝在家庭暴力案件中構成致命威脅，自2014年以來，舊金山所有家庭暴力兇殺案中，有一半涉及槍枝。

不過在舊金山家暴委員會的努力下，預防家暴也有重大成就，包括槍枝繳械方案取得了重大進展，目標是讓施暴者不能獲得槍枝。

去年5月，舊金山市參議會通過了時任市長Mark Farrell簽署的一項法令，重新授權家庭暴力委員會，強調委員會工作的重要性，法令擴大了事該委員會的成員資格。

另外由市府機構和社區組成的兒童福利和家庭暴力工作組定期開會，制訂一個最佳的模式，以立刻回應家庭暴力和虐待兒童案的發生。

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