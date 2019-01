報告指舊金山少數族裔家暴最多 老人受虐案增加（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山婦女部(Department on the Status of Women)公布2017年會計年度家庭暴力報告,報告顯示少數族裔家暴最多,老人受虐情況也有增加。

報告的數據時間是從2016年7月1日到2017年6月30日,在兒童受虐方面,比2016年減少25%,受依賴的老人虐待案件增加了18%。

行動不便的老人,比較容易受到肢體及性虐待,也有很多老人都有遭騙財的經驗。

不過報告也顯示,獲得社區防止家暴機構協助的倖存者,比2016年增加了11%。

在性別方面,女性家暴受害者比男性多,族裔方面,非洲裔及拉美裔的家暴受害者比其他族裔多,但是尋求家暴機構援助的,卻是以亞太裔女性最多。

同性戀和雙性戀高中生經歷的約會暴力,比異性戀超過兩倍。

報告也指出,社區組織在支持家庭暴力受害者方面發揮著重要作用。

槍枝在家庭暴力案件中構成致命威脅,自2014年以來,舊金山所有家庭暴力兇殺案中,有一半涉及槍枝。

不過在舊金山家暴委員會的努力下,預防家暴也有重大成就,包括槍枝繳械方案取得了重大進展,目標是讓施暴者不能獲得槍枝。

去年5月,舊金山市參議會通過了時任市長Mark Farrell簽署的一項法令,重新授權家庭暴力委員會,強調委員會工作的重要性,法令擴大了事該委員會的成員資格。

另外由市府機構和社區組成的兒童福利和家庭暴力工作組定期開會,制訂一個最佳的模式,以立刻回應家庭暴力和虐待兒童案的發生。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。