柏克萊市通過新法 使用一次性餐具要付費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣柏克萊市議會週二晚一致表決通過禁止使用一次便丟棄的餐具,目的是為減少垃圾,商戶和消費者對這項新法例有甚麼意見呢?

柏克萊市如果禁止使用一次性的杯子,大家去柏克萊消費,會不會帶自己可重複使用的杯子呢?如果不帶自己的杯子,可能每購買一杯飲料,就要多花25美分。

提出這項環保新法規的柏克萊市議員Sophie Hahn表示,灣區及柏克萊市街道上,最主要的垃圾就是那些只用一次便丟掉的餐具,這不僅危害環境,也為自己製造垃圾,因此必須採取行動減少垃圾。

法案要求,如果顧客使用一次性杯子,商家必須額外收取兩毛五,以此鼓勵顧客帶自己可重複使用的杯子,消費者對這項新法規的看法是。

消費者姜慶雲說:”如果是我的話,我會同意,因為像我平時就帶著自己的杯子,我覺得帶著自己的杯子其實就是挺環保的,然後喝甚麼也很方便,然後用這種紙杯收錢,我是同意的。”

消費者禹皓天說:”直觀上多交錢肯定是不開心,但是從長遠,畢竟環保是一個很重要的東西,而且出門現在帶一個杯子,也不是太累的東西,如果是有意義的事,我覺得還是應該做的,雖然會有一些代價。”

許多市民也紛紛出席週二晚的市議會會議,表示支持這項新法規。

有市民說:”對這些杯子收費,這項法規會讓我們遠離’丟棄文化’,轉向’可再用之規範’,專注減少垃圾,而不是弄出更多的垃圾,這對柏克萊和地球都是好事。”

法案還要求餐廳如果是外賣食物,必須使用可堆肥餐盒,如果是在餐廳用餐,則必須使用可重複使用的餐具。

有少數商家表示,新法規可能會令成本上升,包括增購洗碗機及人工等。

法案獲得通過後將會分階段實施,市府也不會對商家罰款,而是協助他們遵守法規。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。