柏克萊市通過新法 使用一次性餐具要付費（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣柏克萊市議會週二晚一致表決通過禁止使用一次便丟棄的餐具，目的是為減少垃圾，商戶和消費者對這項新法例有甚麼意見呢？

柏克萊市如果禁止使用一次性的杯子，大家去柏克萊消費，會不會帶自己可重複使用的杯子呢？如果不帶自己的杯子，可能每購買一杯飲料，就要多花25美分。

提出這項環保新法規的柏克萊市議員Sophie Hahn表示，灣區及柏克萊市街道上，最主要的垃圾就是那些只用一次便丟掉的餐具，這不僅危害環境，也為自己製造垃圾，因此必須採取行動減少垃圾。

法案要求，如果顧客使用一次性杯子，商家必須額外收取兩毛五，以此鼓勵顧客帶自己可重複使用的杯子，消費者對這項新法規的看法是。

消費者姜慶雲說：”如果是我的話，我會同意，因為像我平時就帶著自己的杯子，我覺得帶著自己的杯子其實就是挺環保的，然後喝甚麼也很方便，然後用這種紙杯收錢，我是同意的。”

消費者禹皓天說：”直觀上多交錢肯定是不開心，但是從長遠，畢竟環保是一個很重要的東西，而且出門現在帶一個杯子，也不是太累的東西，如果是有意義的事，我覺得還是應該做的，雖然會有一些代價。”

許多市民也紛紛出席週二晚的市議會會議，表示支持這項新法規。

有市民說：”對這些杯子收費，這項法規會讓我們遠離’丟棄文化’，轉向’可再用之規範’，專注減少垃圾，而不是弄出更多的垃圾，這對柏克萊和地球都是好事。”

法案還要求餐廳如果是外賣食物，必須使用可堆肥餐盒，如果是在餐廳用餐，則必須使用可重複使用的餐具。

有少數商家表示，新法規可能會令成本上升，包括增購洗碗機及人工等。

法案獲得通過後將會分階段實施，市府也不會對商家罰款，而是協助他們遵守法規。

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