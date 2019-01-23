乘客對灣區捷運滿意度比7年前下跌22%（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

一項針對灣區捷運（BART）的調查發現，去年乘客對捷運的滿意度比對7年前下跌了整整22個百分點。

對捷運滿意的乘客，從2014年的74%，跌到2016年的69%，去年更下跌到56%，這項調查是訪問了5,292名捷運乘客而得出結論。

乘客滿意程度，在取締霸王乘客方面下跌20%，在個人安全感方面下跌16%，在警察巡邏方面下跌15%。

每天有大約425,000名灣區民眾乘搭捷運，而這個集體運輸系統也反映了一些社會問題，例如許多人搭霸王車、有人在捷運列車內犯罪、捷運成為許多無家可歸人士的棲息場所。

在民意調查中，有受訪乘客覺得捷運骯髒、擁擠。

捷運董事將在本週四的會議中討論這項調查結果。

灣區捷運董事李正元（Janice Li）說：”我從捷運職員和管理層方面，了解到他們認真的看待這問題，身為捷運董事，我們必須確保這系統，會有真正的改變，我對新啟用的列車感到興奮，這是乘客們可以見到的明確改進。”

另外一名捷運董事Bevan Dufty也指出，捷運也有針對這些問題作出改進，例如增加圍欄的高度，和增聘警員和清潔工人，並陸續和地方政府合作，為無家可歸人士找庇護所等。

捷運透露，以舊金山為例，在捷運站的無家可歸人士，從2017年9月的117人，降低到上個月的85人。

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