為慶祝農曆新年,美國郵政發行了一枚豬年郵票。

這枚豬年郵票以春天的桃花盛開、金豬剪紙,以及書法”豬”字等元素組成,而設計方面包含了華裔藝術家麥錦鴻(Kam Mak)設計的農曆年郵票基本元素,並融入了華裔設計師Clarence Lee的金豬剪紙,還有書法家Lau Bun書寫的”豬”字。

美國郵政於1992年至2007年發行了首個農曆年系列生肖郵票,2008年開始又發行第二輪豬年郵票,是該系列的最後一枚,這枚郵票從1月17日起已開始預售,一套12枚售價6美元。

