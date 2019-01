華裔長者被毆打 家人出席金博士紀念日遊行（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山訪谷區88歲黃奕愛婆婆,被匪徒打到重傷的案子,18歲涉案嫌犯在上週六被拘捕,黃奕愛的女兒和外孫女週一出席金博士紀念日的遊行,呼籲大家團結一致打擊罪案。

黃奕愛的女兒黃月園和外孫女余嘉雯,參加在舊金山舉行的馬丁路德金紀念日遊行。

余嘉雯說:”為了我們不同種族的人可以溝通,不要再互相針對和彼此歧視,大家和和氣氣。”

大約三個星期前,余嘉雯的外婆黃奕愛晨運時,在Visitacion Avenue夾Cora街的公園被一名匪徒襲擊,黃奕愛的頭部和身體多處受傷,她的女兒黃月園表示,母親仍然不省人事。

黃月園說:”我母親今天仍然是昏迷,我一早去叫她,她也沒有醒過來,她的傷勢實在太嚴重,許多地方骨折,還要迎接一個很大的手術。”

警方週末通知家人抓到涉案疑犯,是一名18歲青年。

黃月園說:”前天接到警方的通知,抓到這個年輕人,他去了Sunset Taraval街再次作案,所以當場有人認到他,就抓住他歸案,原來這18歲青年已經屢次作案。”

根據舊金山縣警的網上資料,18歲疑犯Keonte Gathron面對另一宗搶劫案的指控,而被關押在縣監獄。

他涉嫌搶劫、危害兒童、使用槍械襲擊他人、接收偷車和賊贓,以及拒捕等等,地檢處仍未就訪谷區的傷人案起訴疑犯。

案發之後,警方的特別受害人調查組日以繼夜查案,舊金山警察局長William Scott發表聲明,表示案件仍在調查中,並感謝訪谷社區與警方合作對付這宗罪案。

代表訪谷區的市參事華頌善(Shamann Walton)表示感謝警方迅速破案,可是他指出改善訪谷的治安仍然有許多工作要做,他將會和市長布里德及市參議會主席余鼎昂開會,商討對策。

