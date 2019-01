舊金山華裔婆婆被毆打昏迷 警方拘18歲疑犯

【KTSF】

兩星期前在舊金山訪谷區涉嫌毆打88歲婆婆的疑犯,週六傍晚被警方拘捕,他是一名18歲男子。

警方表示,週六傍晚拘捕了懷疑涉案的18歲男子Keonte Gathron,當時他正進行另一宗搶劫案。

警局局長William Scott發聲明表示,案件目前仍然在調查當中,暫時未公開疑犯的相片,日內會公佈更多詳情,感激訪谷區居民和社區人士的合作,如有更多線索,請致電(415) 575-4444通知警方。

88歲婆婆黃奕愛,1月8號早上在寓所門外附近被人毆打,頭部受創重傷昏迷,目前仍然留醫,未清醒過來。

另外,警方和該區市參事,以及一眾社區人士和居民,週六在訪谷區舉行聚會,談及如何加強該區治安。

報導指黃奕愛的女兒Helen Yee提到希望增加警力,以及居民之間的警覺性,又希望每個街口都安裝閉路電視鏡頭。

市參事華頌善承諾加警員巡邏,加派更多雙語警員駐守,在該區安裝更多監視鏡頭,以及考慮加設一個副警局減低罪案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。