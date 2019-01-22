舊金山華裔婆婆被毆打昏迷 警方拘18歲疑犯

【KTSF】

兩星期前在舊金山訪谷區涉嫌毆打88歲婆婆的疑犯，週六傍晚被警方拘捕，他是一名18歲男子。

警方表示，週六傍晚拘捕了懷疑涉案的18歲男子Keonte Gathron，當時他正進行另一宗搶劫案。

警局局長William Scott發聲明表示，案件目前仍然在調查當中，暫時未公開疑犯的相片，日內會公佈更多詳情，感激訪谷區居民和社區人士的合作，如有更多線索，請致電(415) 575-4444通知警方。

88歲婆婆黃奕愛，1月8號早上在寓所門外附近被人毆打，頭部受創重傷昏迷，目前仍然留醫，未清醒過來。

另外，警方和該區市參事，以及一眾社區人士和居民，週六在訪谷區舉行聚會，談及如何加強該區治安。

報導指黃奕愛的女兒Helen Yee提到希望增加警力，以及居民之間的警覺性，又希望每個街口都安裝閉路電視鏡頭。

市參事華頌善承諾加警員巡邏，加派更多雙語警員駐守，在該區安裝更多監視鏡頭，以及考慮加設一個副警局減低罪案。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。