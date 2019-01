特朗普提方案望結束停擺 民主黨稱不能接受

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府局部停擺踏入第五個星期,仍無解決的跡象。

特朗普日前提出一個方案,志在結束政府停擺,當中包括建議給予部份夢想生三年的延長保護,以及受臨時保護的移民,可以繼續留在美國,以換取國會撥款57億元興建他所要求的圍牆。

但聯邦眾議長普洛西指,特朗普的要求不能接受,以及不會成功,民主黨人堅持,必須首先重開政府,然後兩黨再討論如何解決圍牆費問題。

如果聯邦局部停運繼續拖下去,聯邦法庭本星期將用盡經費,糧食券2月也將暫停,學校午餐3月也將停止。

有民主黨參議員呼籲雙方不再施加政治壓力。

民主黨參議員Dick Durbin說:”政府停擺已到了絕對不能接受的地步,我們對總統說,而總統就對國會說,這不是政治施壓工具。”

