被指冒犯原住民長者 肯州學生開腔澄清

【KTSF 歐志洲報導】

日前網上一段瘋傳的視頻，見到一名肯塔基州的學生，上週五凝視一名美洲原住民長者，被指為冒犯，週一被指責的學生開腔，指他其實當時想將事件降溫。

這名Covington天主教高中學校的學生Nick Sandmann週一發聲明，表示網上片段並未有將當時在林肯紀念碑發生的事故全部展示出來。

Sandmann說，現場有幾名自稱希伯萊以色列人的黑人，向周圍的人講一些仇恨字句，包括辱罵學生。

Sandmann指字句越來越難聽，學生就用詠唱學校精神的歌曲，意圖反擊仇恨言論。

有一名學生將上衣脫掉，而叫喊更加投入，兩分鐘之後聽到來自Omaha的原住民長者Nathan Phillips發出鼓聲。

Phillips說，想避免暴力事件出現，而有學生就唱原住民認為是冒犯的戰斧之歌。

Phillips是曾經到過越南打仗的退伍軍人，他說感到被一群憤怒的人包圍。

有學生避開Phillips，但Sandmann就面對面望著對方。

Sandman表示，當時他是想將事件降溫的人，並非Phillips，Sanmann和Phillips都可以退讓，但兩個人都沒有這樣做。

Phillips堅稱學生無禮貌，侮辱他，而Sandmann就說是成年人用仇恨字眼，企圖挑釁學生。

事件發生後，管轄有關高中的天主教教區譴責學生對原住民的行徑，並表示會調查，當地的市長也加入譴責。

但代表該區的聯邦眾議員共和黨的Thomas Massie卻讚賞學生，說他們面對種族仇視和恐同偏見者的粗言，拒絕以牙還牙，並沒有不尊重任何人。

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