被指冒犯原住民長者 肯州學生開腔澄清

【KTSF 歐志洲報導】

日前網上一段瘋傳的視頻,見到一名肯塔基州的學生,上週五凝視一名美洲原住民長者,被指為冒犯,週一被指責的學生開腔,指他其實當時想將事件降溫。

這名Covington天主教高中學校的學生Nick Sandmann週一發聲明,表示網上片段並未有將當時在林肯紀念碑發生的事故全部展示出來。

Sandmann說,現場有幾名自稱希伯萊以色列人的黑人,向周圍的人講一些仇恨字句,包括辱罵學生。

Sandmann指字句越來越難聽,學生就用詠唱學校精神的歌曲,意圖反擊仇恨言論。

有一名學生將上衣脫掉,而叫喊更加投入,兩分鐘之後聽到來自Omaha的原住民長者Nathan Phillips發出鼓聲。

Phillips說,想避免暴力事件出現,而有學生就唱原住民認為是冒犯的戰斧之歌。

Phillips是曾經到過越南打仗的退伍軍人,他說感到被一群憤怒的人包圍。

有學生避開Phillips,但Sandmann就面對面望著對方。

Sandman表示,當時他是想將事件降溫的人,並非Phillips,Sanmann和Phillips都可以退讓,但兩個人都沒有這樣做。

Phillips堅稱學生無禮貌,侮辱他,而Sandmann就說是成年人用仇恨字眼,企圖挑釁學生。

事件發生後,管轄有關高中的天主教教區譴責學生對原住民的行徑,並表示會調查,當地的市長也加入譴責。

但代表該區的聯邦眾議員共和黨的Thomas Massie卻讚賞學生,說他們面對種族仇視和恐同偏見者的粗言,拒絕以牙還牙,並沒有不尊重任何人。

