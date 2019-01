舊金山300多棟軟層建築仍未完成防震加固（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

上週灣區連續兩日發生地震,再度引發樓宇防震安全問題的討論,舊金山樓宇檢查局的最新數據顯示,全市未完成防震加固的軟層建築仍有超過300棟,存在安全隱患。

連續兩日的地震強度,都達到黎克特制3級以上,舊金山樓宇檢查局局長許子湯認為這是一個警號。

許子湯說:”你如果見過地震呢,就知道傷亡很大的。”

上週東灣地震震央附近的奧克蘭市,有1,000多棟”軟層建築”,這些樓宇上面是住宅,而地面是車庫或商舖,承托樓宇的支柱不夠堅固,在地震中容易倒塌。

奧克蘭市府最近立法規定,有5個住宅單位或以上的軟層建築物的業主,必須為樓宇防震加固。

舊金山幾年前已經開始推行軟層建築加固計劃,雖然大部分建築已完成加固,但局方的最新數據指,當中仍有316棟建築未開始工程,可能在地震中受損,如果將這幾百棟房屋排列在一起,也相當於日落區五、六個街區大小。

許子湯說,他們估計,大約30%至40%都是亞裔居民的房屋,多數位於Marina、華埠、Mission區這些地方。

局方已經開始強制執行法規,以信件或告示通知未進行加固工程的業主,如果業主一直無視通知,可能面臨罰款,以及市府提出的訴訟,嚴重的話房屋更可能被lien留置產權。

許子湯說:”我們局不是為了罰錢,我們只希望業主能做防震加固而已,至少比只買保險好,因為地震來臨的話,房屋就不會搖得那麼厲害,就不會那麼危險。”

局方在Mission街1660號的總部一樓設置8號窗口<提供國粵語專員辦理服務,民眾亦可撥打(415) 558-6699諮詢。

防震加固的費用由數萬元至數十萬元不等,當局亦向有需要的業主提供貸款,詳情請登錄樓宇檢查局網站查詢。

