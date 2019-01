【KTSF】

舊金山外日落區週一下午 有露台塌下來,有兩人受傷。

消防部門在下午4時42分接報,外日落區39街1600號路段一間兩層高樓宇的後園露台倒塌,有兩名成年人受傷,現已送院,無生命危險。

樓宇檢查部門的人員隨後趕到現場檢查。

據本地5號台報導,局方認為露台乾枯,可能導致露台倒塌,當局向住宅業主發出告票,並要求他們在限期前完成修葺。

