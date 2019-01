捷運聖荷西市中心工程動工 多條車道要關閉

【KTSF 鄭麗娜報導】

灣區捷運(BART)延伸至聖荷西市中心的工程即將開始施工,市內部份車道與人行道從週二起關閉。

從週二開始,當局將關閉新的捷運隧道和地鐵站所在地,東Santa Clara街周邊的一些車道和人行道。

施工人員將在那裡的地面鑽洞,採集土壤樣本。

實際的施工區域位於聖荷西市中心,大致從Market街到4街,捷運隧道距離地面75英呎。

大部分施工在地下進行,但街道的兩端地面上都有大型的地盤。

有行動不便的市民表示,不希望人行道關閉,但也歡迎捷運擴建。

但有些業主擔心施工會影響生意,位於Santa Clara街的Hot Grill的餐廳開張才4個月,餐廳老闆表示,最擔心是施工會造成停車位減少,給餐廳顧客帶來不便。

但她也認為從長遠來看,捷運的擴建對商戶有利。

初步施工階段大約為7週,大型的施工將在明年開始,該項目的完工時間定於2026年。

