紐約飛香港聯航班機急降加拿大 乘客滯留機艙15小時

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一架由紐約飛往香港的聯合航空班機，週日緊急降落加拿大一個機場，機上200多名乘客被迫滯留在飛機艙內15小時。

編號777的航班，原本週六從紐約飛往香港，但途中有乘客不適，要臨時降落在加拿大東部紐芬蘭省的Goose Bay小型機場。

乘客Eithan Magid說：”我想這個機場是很差的選擇，這個機場的設備不能夠處理240人。”

機上有人說，感到不適的乘客癲癇症發作，飛機降落後他馬上被送去醫院。

之後飛機有一隻艙門發覺因為結冰受損壞，短時間內沒有人可以修理，因此不能繼續航程。

飛機降落的時候是在晚上，氣溫華氏零下25度，而風寒效應更加是負65度。

機場海關人員當時已經下班，乘客唯有逗留在機艙內，裡面有暖氣，但食物就只有一些小吃。

有乘客感到飢餓，但明白事件不能控制。

乘客Chris Liew說：”很冷，我很餓，但除此之外，我覺得還可以，我想每個人都明白，這種情形是不能控制的。”

聯合航空表示，在週日中午，另一架飛機到達將乘客接走，但有乘客認為，航空公司可以處理得更好。

乘客Eithan Magid說：”可以有更多解決方法，只是航空公司創意不夠。”

航空公司幫助將乘客轉班機，並對造成不便有所補償，但也有乘客覺得不足夠，聲稱準備要求更多賠償。

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