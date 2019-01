紐約飛香港聯航班機急降加拿大 乘客滯留機艙15小時

【KTSF】

一架由紐約飛往香港的聯合航空班機,週日緊急降落加拿大一個機場,機上200多名乘客被迫滯留在飛機艙內15小時。

編號777的航班,原本週六從紐約飛往香港,但途中有乘客不適,要臨時降落在加拿大東部紐芬蘭省的Goose Bay小型機場。

乘客Eithan Magid說:”我想這個機場是很差的選擇,這個機場的設備不能夠處理240人。”

機上有人說,感到不適的乘客癲癇症發作,飛機降落後他馬上被送去醫院。

之後飛機有一隻艙門發覺因為結冰受損壞,短時間內沒有人可以修理,因此不能繼續航程。

飛機降落的時候是在晚上,氣溫華氏零下25度,而風寒效應更加是負65度。

機場海關人員當時已經下班,乘客唯有逗留在機艙內,裡面有暖氣,但食物就只有一些小吃。

有乘客感到飢餓,但明白事件不能控制。

乘客Chris Liew說:”很冷,我很餓,但除此之外,我覺得還可以,我想每個人都明白,這種情形是不能控制的。”

聯合航空表示,在週日中午,另一架飛機到達將乘客接走,但有乘客認為,航空公司可以處理得更好。

乘客Eithan Magid說:”可以有更多解決方法,只是航空公司創意不夠。”

航空公司幫助將乘客轉班機,並對造成不便有所補償,但也有乘客覺得不足夠,聲稱準備要求更多賠償。

