墨西哥輸油管爆炸85人亡 疑有人偷油肇禍

墨西哥中部上週五懷疑有人在輸油管偷油引發爆炸,造成85人死亡,多人受傷,是當地近年其中一次最嚴重的油管爆炸意外。

事發後現場火光熊熊,冒出火球,眾慌忙逃走。

爆炸油管位於墨西哥中部伊達爾戈州一個小鎮,屬於國營石油公司,事發在上週五晚上7時左右,輸油管突然起火爆炸,多名懷疑正在偷油的居民被大火燒傷。

消防員午夜前把大火撲熄,之後找到多具燒焦屍體及數十名傷者。

警方指在爆炸發生兩小時前,曾接報事發油管洩漏,從網上片段可見,油管下午如噴泉般湧出大量汽油,多名居民帶備器皿偷油,石油公司相信是有人擅自在輸油管上加裝非法開關,導致汽體洩漏引起爆炸。

同一個地方在2010年亦發生油管爆炸事件,造成28人死亡、包括13名小童,該次意外也是由偷油引起。

墨西哥經常發生輸油管偷油案件,去年首十個月就有超過12,000宗,令政府損失逾30億美元。

總統洛佩斯去年底上任後,部署3200名海軍保護輸油管和煉油廠,並關閉多條管道,改用運油車輸送汽油。

