墨西哥輸油管爆炸85人亡 疑有人偷油肇禍

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墨西哥中部上週五懷疑有人在輸油管偷油引發爆炸，造成85人死亡，多人受傷，是當地近年其中一次最嚴重的油管爆炸意外。

事發後現場火光熊熊，冒出火球，眾慌忙逃走。

爆炸油管位於墨西哥中部伊達爾戈州一個小鎮，屬於國營石油公司，事發在上週五晚上7時左右，輸油管突然起火爆炸，多名懷疑正在偷油的居民被大火燒傷。

消防員午夜前把大火撲熄，之後找到多具燒焦屍體及數十名傷者。

警方指在爆炸發生兩小時前，曾接報事發油管洩漏，從網上片段可見，油管下午如噴泉般湧出大量汽油，多名居民帶備器皿偷油，石油公司相信是有人擅自在輸油管上加裝非法開關，導致汽體洩漏引起爆炸。

同一個地方在2010年亦發生油管爆炸事件，造成28人死亡、包括13名小童，該次意外也是由偷油引起。

墨西哥經常發生輸油管偷油案件，去年首十個月就有超過12,000宗，令政府損失逾30億美元。

總統洛佩斯去年底上任後，部署3200名海軍保護輸油管和煉油廠，並關閉多條管道，改用運油車輸送汽油。

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