加州聯邦參議員賀錦麗宣佈競逐下屆總統（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

非洲裔的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)選了週一馬丁路德金紀念日,宣佈競逐下屆總統。

54歲的賀錦麗週一早上在社交網上宣佈正式參選下屆總統,她表示,要對抗特朗普總統在過去兩年任內的不公平,她誓言要維護美國的價值觀,就是自由、平等和民主。

賀錦麗說:”國家未來全靠你們,數百萬計民眾大聲維護美國價值觀,因此我出來競選美國總統。”

賀錦麗曾經做過舊金山地檢官,以及加州司法部長,她是第三名民主黨籍聯邦參議員加入2020大選戰團,先前紐約的Kirsten Gillibrand和麻省的Elizabeth Warren宣佈成立”試探委員會”,研究是否參選。

Warren說:”這真的太好了,民主黨人充滿主意和能量,我們可以為國家帶來真正改變。”

謠傳說,可能考慮參選的也包括佛蒙特州聯邦參議員桑德斯,以及新澤西州聯邦參議員Cory Booker。

Booker說:”我們聚首一堂,因為我們相信民主,我們知道在這國家,民眾權力大過有權勢的人。”

還有前副總統拜登以及前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)最近登記為民主黨人,他說最重要是讓民主黨人在2020年入主白宮。

彭博說:”不論明年拜登和我有何改變,我們都密切留意真正代價,就是在2020年選出一位民主黨人入白宮。”

2020年大選的第一場選戰,就是明年2月初舉行的艾奧瓦州黨團會議。

