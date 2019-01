【KTSF】

東灣Concord市有賊搶劫一家手機通訊公司,警方表示匪徒有手槍。

警方表示,週日下午3點40分左右,一名匪徒進入位於Concord市Monument大道1800號地段的Cricket Wireless手機通訊公司。

警方指出,男匪徒向店員揮舞一把黑色手槍,要求店員交出收銀機裡面的錢,賊人得手之後逃走,沒有傷人。

警方說賊人是一名20多歲的拉美裔男子,作案時穿深灰色上衣,上面印著紅色和白色的“Reebok”字樣,警方呼籲市民提供線索。

