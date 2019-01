【KTSF】

中國國家統計局公布最新的中國人口數字,反映人口增長甚微。

中國國家統計局最新數據顯示,直至2018年底,中國總人口達13億9千538萬人,比2017年底增加530萬人。

從性別結構來看,男性比女性多3,164萬人,男女比例約為104.6比100。

2018年,中國全年出生人口1,523萬人,比2017年減少200萬。

