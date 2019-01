【KTSF】

東灣柏克萊市議會將會表決一項提案,建議對即棄的紙杯或膠杯徵稅25美分,目的是鼓勵市民自備杯,但是有市民覺得這樣做不合理。

有市民表示,自備杯不方便,因為杯不能放在褲袋攜帶出街,亦有人表示,要一整日拿著自備杯出街都不合理,她就說寧願多付25美分,都不會自備杯。

新提案對任何不可回收的即棄膠杯、餐具、飲管等徵稅,市議員Sophie Hahn表示,提案是想改變市民的習慣,減少使用即棄物品,鼓勵可再用物品。

市議會將會在週二表決提案,一旦通過,將會在2020年實施。

