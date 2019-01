影評：自以為是的《玻璃先生 Glass》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

20年前以《第六感 The Sixth Sense》震撼好萊塢的導演 M. Night Shyamalan,之後拍攝的影片都無法超越他的處女作。今天為大家點評他的最新驚悚片《玻璃先生 Glass》。

費城一處的罪案,警方無法處理。一名身披黑岬的男子David,以本身的強有力的身軀執行私法。費城發生有四名女子被綁架,David 靠兒子幫忙,找到隱藏這些少女的地點。在放人之後,和綁架他們的男子Kevin 交手。但Kevin 也不是普通的男子,他是一名有精神分裂的人,有24個不同性格的人。藏於他的體內,而進行綁架的人物就是一個有超強力量的野獸。David 和野獸較量的瞬間,雙雙被執法人員逮捕,被送到一個精神病院。這地方專門治療這些自認有超強能力的病人,送到這裡來的也還有一個有易碎骨頭的玻璃先生Glass。他於是想辦法讓這兩個新病人逃出,以讓他們能夠在媒體目光下,進行一場世紀之戰,也證明世界上,確實有超級英雄人物的存在。

這是導演M Night. Shyamalan 從影以來的第11部作品。自從處女作《第六感 The Sixth Sense》走紅之後,他的作品不乏曲折的劇情經常讓觀眾感覺嘩然。但是這種形態常用,卻使得觀眾對意想不到的結局有準備、甚至是期盼,而結局一旦不夠精彩

就容易感到失望。20年後的作品還是逃不出這個死角,要觀眾看得厭倦。而《Glass》也繼承了導演上一部作品中,患精神分裂的Kevin 這人物,但是24個性格,每個都帶有刻板印象,看了非常不是味道。縱然演這角色的是具實力的James McAvoy,但在自以為是的劇情中,成為演員選角色時的失敗。

《玻璃先生 Glass》自以為是的劇情,令人感到煩躁。滿分五分中得一分,不需浪費精力到影院觀賞

電影網頁:https://www.glassmovie.com/

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Glass” is a superhero movie wannabe that is lost and has no reason to be found

“Screening Room” reviews “Glass”

Rating: 1 out of 5 stars

Official movie website: https://www.glassmovie.com/