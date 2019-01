世界人權報告指中國是人權狀況最惡劣國家之一

【KTSF 吳倩妤報導】

人權觀察組織發表最新一份世界人權報告關於中國部份,報告指中國在去年是其中一個出現幾十年來人權狀況最惡劣的國家之一。

報告指,中共配合習近平要無限期統治中國,而在去年3月修憲,此舉加強在習近平治下的鎮壓。

報告也指中共去年成立”國家監察委員會”,設立名為”留置”的制度,可以將任何人拘留半年,而不必通知其家人,也沒有正當的司法審判程序,時任國際刑警主席的孟宏偉就在這種制度下,一回國就遭到拘留。

報告又提到維權人士繼續遭受橫蠻拘禁及被失蹤,與此同時,中共政府又嚴控互聯網、大眾傳媒及學術界,並加強迫害宗教社群,包括在新疆禁止伊斯蘭、在河南鎮壓基督教、在寧夏加強審查回族,並加強有系統地虐待新疆內1,300萬包涵各族裔在內的穆斯林。

報告也提到,中共當局加強部署大眾監視系統,以加緊監控社會,去年繼續大規模收集國民的生物識別資料,包括DNA及聲音樣本在內,以作自動監視之用。

此外更設立一套全國通用,名為”社會信用體系”的賞罰制度,及應用大數據來防止異議,在這個制度下國民私穩沒有法律保障。

報告更指中國利用其在全球的勢力,將違反人權的事出口到世界,比如去年3月在聯合國人權理事會成功推動一項所謂”雙贏互利”議案,主張對違反人權的行為不予追究,而改用”對話”解決,更有甚者是當中只涉及政府,而無獨立的公民社會的參予,就連聯合國本身能發揮的作用都有限。

報告有特別提到新疆、西藏、香港,西藏部份,報告指中共當局繼續限制西藏的宗教、言論、流動及集會等方面的自由,並漠視西藏人,關注地方官員經常用暴力及威迫恐嚇手段,強行採礦及霸佔土地。

新疆部份就指中共當局敵視維族,借反恐之名 ,無限大規模將新疆的穆斯林關押在營地,並用各種現代化手段,包括人工智能,對新疆社會實施入侵式監視。

人權觀察組織行政主任Kenneth Roth說:”中國今年更差,顯然今年他(習近平)拘禁百萬維族穆斯林,做所謂的再教育,其實那就是強迫他們放棄伊斯蘭,摒棄其族裔身份,別的國家若這樣做,必會引起公憤,但中國憑其經濟影響力,就得以脫身。”

至於香港部份,指北京侵犯香港的自由,特別是言論、結社及參政的自由權,即使是民眾和平表達支持港獨都受到騷擾,比如民族黨被禁。

而曾經提過自決論的泛民人士被剝奪參選立法會議員的資格,9月引入一地兩檢法,更是標誌中國明顯侵蝕香港的自治。

中國方面尚未有回應。

人權觀察的最新報告也批評特朗普有意散播恐懼,為鼓動基層的支持,而把逃避暴力迫害的中美洲人向美國尋求庇護描述為危機。

聯邦衛生部督察週四發表最新報告指,去年的邊境執法零容忍政策,實際拆散的家庭人數比已知為多,新數據增加多2,737名兒童與父母分離。

報告也指難民安置局早在2017年夏天便察覺拆散這些移民家庭的案例明顯增加,但政府不向外公布。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。