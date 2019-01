訪谷區居民向當局獻計加強社區治安（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

針對舊金山訪谷區常有罪案發生,有一位居民就提議,每戶家庭都安裝監視鏡頭,加強社區治安。

訪谷區上星期有一名88歲婆婆被人毆打至昏迷,她的寓所就遭到爆竊,有一位訪谷區居民認為,如果每家每戶都安裝了閉路電視鏡頭,總有一個拍攝到匪徒的面貌,協助警方破案。

訪谷區居民黃先生說:”即使賊人偷竊打劫當時捉不到,附近幾條街都可以看得到賊人相貌,這才是降低舊金山犯罪率上策。”

黃先生的家在月初也曾被人爆竊,他當時身在中國,不過家內外多個鏡頭拍攝到賊人做案過程。

他表示賊人手法相當專業,除了幪面,而且還破壞黃先生家的監視鏡頭,同黨之間被拍到用對講機聯絡,而且剛在警車抵達時就迅速逃離,

最後賊人偷走他手提電腦和手袋等財物。

雖然最後拍不到賊人相貌,但他表示,如果幾個街口的民居外都有監視鏡頭,總有一個能拍到賊人拉下面罩,露出真面目的一瞬間,市民就可以通知警方。

黃先生說:”舊金山應該幫助屋主,提供免費閉路電視鏡頭,除了幫屋主本人,也能維持治安。”

黃先生又說,警方最近調查一宗祈福黨騙案時,都曾找他提供閉路電視鏡頭畫面,協助破案,他亦都認為警方應提供多些獎勵給報案的市民。

