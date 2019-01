【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區發生劫車案,受害人是一名70多歲的亞裔長者。

案發現場是Visitacion Avenue 1600號地段夾Sawyer街,警方表示,週三清晨6點左右,20多歲的非洲裔匪徒用手槍壓住73歲男事主的背部,要求他交出鎖匙。

匪徒還問事主哪一條是車匙,匪徒得手之後,駕駛事主的SUV離開。

上星期二清晨,距離這裡5,6個街口,有人襲擊88歲華裔婆婆黃奕愛,導致她嚴重受傷,匪徒仍然在逃。

代表訪谷區的市參事華頌善(Shamann Walton)本週六會舉行訪谷區治安社區會議,地點是訪谷小學禮堂,時間是早上10點半到中午12點,到時有中文翻譯。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

